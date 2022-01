Margarida Fernandes Maciel veio ao Mundo em ambiente de festa, com foguetes, luz e cor. É a bebé do ano. Nasceu à meia-noite em ponto, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no preciso momento em que, a poucos metros, começou o fogo de artifício que assinalou a passagem de 2021 para 2022. É a primeira filha de Inês Fernandes e Renato Maciel, que vivem no Seixal.