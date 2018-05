Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebés Laura e Martim recebem mimos

Martim tem dois anos e dois dias de diferença para a irmã, Laura.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:06

Foi através da música que Andreia Domingos e Luís Silva se conheceram, em 2006. Andreia atuou na Festa de São Martinho, em Vila de Rei, organizada por Luís, e foi aí que o amor despoletou.



O primeiro fruto deste amor, Laura Raquel, nasceu no dia 5 de novembro de 2015. Dois anos e dois dias depois nasceu Martim. "É uma alegria mimarmos a nossa família", diz o pai, Luís, 33 anos, assistente técnico na Câmara de Vila de Rei.



A música continua a fazer parte do dia a dia desta família. Andreia, de 31 anos, está à frente do Grupo de Concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, onde dá aulas desde 2012, e organiza também um encontro anual de concertinas. "Este ano será a 23 de setembro. Reúnem-se em Vila de Rei centenas de pessoas que pertencem a grupos de concertinas de vários pontos do País", elucida.



"A Laura gosta muito de música e já tem uma concertina pequenina", refere a mãe. Martim, que nasceu a 7 de novembro, na maternidade do hospital de Abrantes, também irá ter a sua concertina.



O casal não pensa em aumentar a família, pois com dois filhos há menos tempo para outras atividades. É em Vila de Rei, município amigo das famílias, que Andreia e Luís querem continuar a viver. Além dos incentivos à natalidade (750 euros para o primeiro filho, 1000 para o segundo e 1750 para o terceiro e seguintes, e 1500 para a fertilização in vitro), a autarquia oferece 750 euros por casamento.



A creche, o jardim de infância, o ATL, as férias desportivas e o transporte escolar são grátis.



Laura e Martim são bebés "Viva a Vida"

Em 2015, aquando do seu nascimento, Laura Raquel foi notícia nas páginas do Viva a Vida do Correio da Manhã. "Estamos nas nuvens", contou, à data, o pai, Luís. Laura nasceu na maternidade do hospital de Abrantes, com 3,190 quilos e 51 centímetros. Agora, é a vez de o irmão, Martim, ser também notícia nas páginas do Viva a Vida.



O bebé nasceu na maternidade do hospital de Abrantes, com 3,410 quilos e 51 centímetros.



"A relação entre os dois é a melhor", conta a mãe, Andreia, e complementa: "Agora, a Laura já percebe que é o mano de quem se falava." "O Martim é mais agitado e impaciente", diz o pai.



Beatriz é uma graça e dá muitas alegrias a Margarida e Lucas

Beatriz Graça Oliveira nasceu no dia 14 de fevereiro e mudou para sempre a vida dos pais. "Tem sido uma descoberta constante", explica, sorridente, a mãe, Margarida Sanganha, de 26 anos. A pequena Beatriz é uma graça e tem dado muitas alegrias. O pai, Lucas Oliveira, 27 anos, cozinheiro, trabalha em Lisboa e só nas folgas está com a filha e a mulher, o que "custa muito", explica Margarida.



Mas o sacrifício compensa, pois criar um filho no Interior, neste caso em Castelo de Vide, em vez de numa grande cidade, tem vantagens: "Há qualidade de vida", diz a mãe de Beatriz. A bebé faz três meses amanhã.



Autarquia de Póvoa de Lanhoso ajuda famílias com filhos

A Câmara da Póvoa de Lanhoso apoia a natalidade: 500 euros para o primeiro e segundo filhos, 750 euros para o terceiro e 1000 para o quarto e seguintes.