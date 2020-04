Belenenses SAD entra parcialmente em 'lay-off' devido ao coronavírus

O Belenenses SAD, da I Liga portuguesa de futebol, entrou parcialmente em 'lay-off', devido à pandemia da covid-19, tendo "em vista a salvaguarda dos postos de trabalho e do tecido empresarial", anunciou hoje a formação lisboeta.

"A exemplo do que aconteceu com muitas empresas em Portugal e clubes de futebol europeus, a Belenenses SAD entrou parcialmente em 'lay-off'", comunicou o atual 13.º classificado da I Liga, em comunicado.

O Belenenses SAD expressou, na nota, que "a indústria do futebol está entre as mais atingidas pelos efeitos da pandemia", que provocou a suspensão de praticamente todas as provas futebolísticas a nível global.