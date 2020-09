Bélgica recoloca Lisboa no "vermelho" mas alivia medidas para a Covid-19

As autoridades belgas aliviaram esta quarta-feira ligeiramente as medidas restritivas no quadro da pandemia da Covid-19, apesar do aumento do número de casos, e recolocaram a área metropolitana de Lisboa e a região centro de Portugal no "vermelho".

Entre as alterações às medidas adotadas esta quarta-feira pelas autoridades belgas após uma reunião do Conselho Nacional de Segurança conta-se o fim da interdição de viagens desde as "zonas vermelhas", classificadas como de alto risco de contágio, que é substituída por uma recomendação a "desaconselhar fortemente" esses destinos, acompanhada de uma 'quarentena' de sete dias, com um teste ao quinto.

Com a reinclusão da área metropolitana de Lisboa e da região centro na [nova] "lista vermelha", que entrará em vigor já na sexta-feira, 25 de setembro, quem chegue a território belga oriundo destas regiões - e tencione permanecer mais de 48 horas -, terá de realizar um teste de despistagem e submeter-se a quarentena.