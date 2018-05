Bênção das pastas na UBI deixa de ser exclusivamente católica

Cerimónia passa a incluir outros credos religiosos.

Por Lusa | 15.05.18

A Bênção das Pastas na Universidade da Beira Interior (UBI), que este ano se realiza no sábado, vai deixar de ser uma cerimónia exclusivamente católica para incluir outros credos religiosos, anunciou esta terça-feira esta instituição.



Em nota de imprensa publicada na página oficial da UBI na internet, esta universidade sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco, explica que a alteração visa "criar um espaço de integração de todas as pessoas e culturas", numa cerimónia em que os cerca de 900 finalistas da UBI assinalam a conclusão do curso.



Citado na informação, Luís Pardal, responsável pelo Centro Académico Pastoral da UBI - que é a entidade que organiza o evento, com o apoio da reitoria da UBI e de outras instituições da cidade - explica que a opção de fazer uma festa com uma dinâmica ecuménica teve em conta o facto de a universidade estar cada vez mais internacionalizada e ter diferentes credos representados.



"Queremos assim respeitar o espaço de todos e fazer uma comemoração de todos os finalistas e não apenas dos finalistas católicos", acrescenta aquele responsável.



Para a cerimónia de sábado está confirmada a presença do bispo da Diocese da Guarda e de um pastor da Igreja Evangélica, sendo que portas continuam abertas "para outras religiões que queiram associar-se".



A cerimónia tem início marcado para as 11h00 na zona exterior da Faculdade de Ciências da Saúde e é antecedida do cortejo dos finalistas, que começa no Complexo Desportivo da Covilhã.



"Será constituída por cinco momentos: um gesto que simboliza a construção de paz, enquanto objetivo comum de todas as confissões religiosas; a escuta da palavra que incluirá textos bíblicos dos Antigo e Novo Testamentos e que têm como temática 'a sabedoria e como usar a sabedoria'. Segue-se a Bênção dos Finalistas e a tradicional oferta dos símbolos de cada curso, em jeito de agradecimento. A festa termina com a atuação das tunas académicas", especifica a informação.