Bênção de pastas multirreligiosa na Covilhã

Cerimónia contou com pastores evangélicos. Milhares concentrados em Lisboa.

Por Alexandre Salgueiro e E.N. | 09:03

Quase nove mil pessoas entre alunos finalistas, familiares e amigos, assistiram este sábado na Covilhã à primeira bênção das pastas aberta a várias religiões na Universidade da Beira Interior (UBI). A cerimónia foi presidida por D. Manuel Felício, bispo da Guarda, e contou com a participação de dois pastores de igrejas evangélicas.



"É bom uma universidade abrir a porta a outras religiões. Os alunos de outras religiões também precisam de acompanhamento espiritual. Hoje [ontem] é um dia em que não se assinalam as diferenças mas aquilo que une as várias religiões", disse Ruben Melo, pastor do Ministério Internacional Kairos. Para o reitor da UBI, António Fidalgo, "a universidade é composta por milhares de alunos de diversas partes do Mundo que professam diferentes formas de fé e, por isso, faz sentido esta abertura da cerimónia a várias confissões".



Em Lisboa, a Alameda da Cidade Universitária encheu-se de finalistas das várias faculdades, numa missa presidida por D. Manuel Clemente. "Caros finalistas, gostava que tivessem presente que cada um de vocês vai ter a bênção de Deus", frisou o cardeal-patriarca.



PORMENORES

Estudantes estrangeiros

Segundo os dados mais recentes, o ensino superior português tinha, em 2016/2017, 42 564 alunos estrangeiros, num total de 361 943.



Cariz solidário

Na celebração da missa de bênção de pastas (ou fitas) é tradição que os finalistas de cada curso ofereçam bens necessários, como alimentos, a várias instituições de cariz social.



42 por cento dos jovens dizem não se identificar com religiões

O relatório ‘Os jovens adultos europeus e a religião’, do Centro Bento XVI para a Religião e Sociedade, revelou, em março, que 42% dos jovens portugueses dizem não se identificar com nenhuma religião.