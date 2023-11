Beneficiários do subsídio de desemprego sobem dez mil em outubro

O número de beneficiários do subsídio de desemprego totalizou 133 980 em outubro, um aumento em quase dez mil comparando com o mês homólogo, mas um decréscimo em 5 206 face a setembro, segundo dados oficiais.

Segundo a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o número de beneficiários do subsídio de desemprego em outubro foi de 133 980, um aumento de 9944 subsídios processados (8,0%) face ao mesmo mês do ano anterior.

Já em termos mensais, ocorreu um decréscimo de 3,7% (menos 5.209 subsídios de desemprego).