Bernardo é encanto dos pais Cátia e Marco

Mãe diz que basta olharem para ele que começa logo a rir.

Por Paula Gonçalves | 01:30

A boa-disposição de Bernardo Alves Lopes, de dez meses, contagia todos aqueles que com ele se cruzam. "Está sempre a rir. Basta olharem para ele que começa logo a rir", conta a mãe Cátia Alves, de 31 anos, residente em Mação.



Adora ser fotografado e, segundo a mãe, mantém o sorriso mesmo quando tem de fazer pose: "Quando tivemos de fazer as fotografias na creche, mais uma vez ele começou a rir logo que lhe apontaram a máquina. Todos ficam encantados por ser assim tão alegre".



Bernardo Alves Lopes nasceu a 6 de janeiro de 2018 no hospital de Abrantes. É o primeiro filho de Cátia Alves, empregada fabril, e de Marco Lopes, mecânico, de 36 anos.



O parto foi complicado, tendo-se prolongado das 04h00 até às 19h00, mas a mãe garante que valeu a pena o sofrimento: "É uma emoção muito grande. Depois de o ver, tudo o que passámos valeu a pena". Único bebé da família, Bernardo é agora o centro das atenções.



A mãe diz que teve muita sorte por ter um filho "tão sossegado", que deixa os pais descansar durante a noite. "As minhas colegas de trabalho até estranham o facto de ter um bebé e não ficar com olheiras pelas noites mal dormidas".



"Se soubesse que ter um filho era tão maravilhoso já o tinha tido há mais tempo", revela Cátia Alves, ao reconhecer que adiou a maternidade durante muito tempo: "Achamos sempre que não é a altura certa".



Famílias recebem incentivos à natalidade

A Câmara de Mação tem medidas de apoio às famílias. Entre os incentivos à natalidade destaque para a atribuição de subsídios a partir do segundo filho e apoios para frequentar a creche.



As famílias com mais de três filhos beneficiam também da redução das taxas municipais. A autarquia atribui ainda um cabaz com produtos e vales aos bebés. Na fase escolar são atribuídos vários subsídios relativos a manuais, refeições e, entre outros, transportes.