Bica canta vitória das Marchas populares de Lisboa vinte anos depois

Às 06h33 de ontem, uma explosão de alegria ecoou na Bica. Vinte anos depois, o bairro típico lisboeta voltou a celebrar a vitória nas marchas populares. Entre lágrimas de felicidade, abraços, beijos e gritos de "A Bica é linda!", as gentes bairristas deram largas à felicidade. "Foi a vitória da tristeza transformada em amor ao bairro", diz Pedro Duarte, responsável da marcha.A tristeza é ver cada vez mais gente obrigada a sair de suas casas devido à especulação imobiliária, mas o amor pela Bica fala mais alto. ‘Um cantinho para a gente’ foi o tema apresentado pela marcha. "É preciso que as pessoas regressem aos seus bairros", apela Pedro Duarte, lembrando que o Marítimo Lisboa Clube, coletividade que organiza a marcha, foi despejado da sua sede. O desfile na Avenida da Liberdade foi decisivo. Era aí que se jogavam os últimos trunfos."Foi uma aposta forte. Os marchantes fizeram a obrigação deles", explica o ensaiador Américo Silva. Com esta vitória nas marchas, a Bica soma dez troféus. Estreou-se a ganhar em 1952 e repetiu os triunfos em 1955, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1992 e 2003. Este ano voltou a ganhar.Apresentou o tema ‘Falas, falas... e eu borrifo-me’. Dividiu com a Bica o 1.º lugar no desfile na avenida. No ano passado ficou em 5.º lugar na classificação geral.Apresentou o tema ‘A Sina do Estivador’. Ganhou seis dos sete prémios em disputa, mas não foi suficiente para vencer a competição.