A inscrição para toda a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto do próximo ano, custa 235 euros, com tudo incluído: alimentação, alojamento, transportes, seguro e kit do peregrino. Mas haverá descontos: quem participa nos eventos no fim de semana, com o Papa Francisco, paga 125 euros, também com tudo incluído.









