Bilheteira online da CP encerrada há várias horas

Site dos Comboios de Portugal encontra-se em manutenção num dos dias de maior afluência de passageiros.

16:19

A bilheteira online da CP, Comboios de Portugal, está fora de serviço na tarde desta sexta-feira. A empresa informa que a área de compra de passagens num dos dias mais movimentados do tráfego de passageiros "está em manutenção".



A interrupção do serviço dura há, pelo menos três horas. "Esperamos ser breves", refere a empresa no site.