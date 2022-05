A Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra 2022 informou a comunidade estudantil, através de um comunicado, que os bilhetes gerais para o evento, destinados aos estudantes da cidade, esgotaram “devido à grande afluência de vendas”. Segundo o que o responsável da organização do evento, Carlos Missel, revelou ao CM, a escassez dos bilhetes deve-se à lotação do recinto prevista para vinte mil pessoas.





“Tínhamos previsto uma grande adesão e aumentámos o número de gerais, mas não esperávamos tanto. Disponibilizámos mais dois mil gerais do que no ano passado e, mesmo assim, esgotaram. Numa ótica de tentar de dar mais oportunidade aos estudantes devido à elevada afluência e sucesso da Queima das Fitas de Coimbra, vamos disponibilizar os últimos três mil bilhetes”, disse ao CM. A organização fez saber ainda que tentou junto da Câmara de Coimbra alargar o perímetro do recinto, a fim de abranger mais estudantes, mas a autarquia não se mostrou disponível.