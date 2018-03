Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bimby entra para as contas da inflação

Novos hábitos levam o INE a incluir mais de 300 itens na lista de produtos que entram para o cálculo da evolução dos preços.

Por Bruno de Castro Ferreira | 09:03

Os novos hábitos de consumo dos portugueses obrigaram o Instituto Nacional de Estatística (INE) a alterar o cabaz de produtos usados para calcular a inflação. Arroz basmati, integral e especial para risoto, leggings, iogurte grego, massagens de beleza e robôs de cozinha, como a Bimby, são alguns dos 300 novos itens cujo preço é analisado pelo INE para determinar o chamado Índice de Preços no Consumidor (IPC).



"As alterações mais significativas ao cabaz de produtos que integram o IPC ocorrem após a divulgação dos resultados do Inquérito às Despesas das Famílias", explicou ao CM fonte do INE. É neste inquérito nacional, relativo aos anos de 2015 e 2016, que o organismo recolhe informação acerca dos hábitos de consumo dos portugueses.



Ao mesmo tempo que entraram para o cabaz (de que fazem parte milhares de artigos) 300 novos itens, saiu "da amostra um número semelhante de produtos". É o caso de artigos como os CD-R usados para gravação, o sabão azul e branco ou a varinha mágica e de serviços, como o trabalho de marceneiro.



As alterações mais significativas estão concentradas em algumas áreas: "tabaco, medicamentos, telecomunicações, automóveis, motociclos, passagens aéreas e serviços financeiros", detalha o INE.



"Tendo em conta que o cabaz de produtos que integra o IPC, reflete o padrão de consumo da população, os produtos que entram/saem indicam o que passou a ser mais/menos consumido", explica fonte do INE. Em janeiro, a taxa de inflação foi de 1,03 por cento.



Preços online entram para as estatísticas

Em 2016, 48% dos utilizadores da internet compraram online e a percentagem subiu três pontos percentuais na comparação com 2015, de acordo com dados do último barómetro da E-Shopper. Desde 2008 que o INE está atento ao consumo online e recolhe preços praticados em sites. Informação que "complementa ou substitui a recolha de preços em campo". Os bilhetes de avião e as reservas de hotel são os principais itens comprados online e merecem, por isso, especial atenção do INE. A monitorização é feita pelo menos três vezes por mês.



INE acede a 300 mil recibos de renda

Este ano o Instituto Nacional de Estatística já pode aceder aos Recibos Eletrónicos de Renda passados pelos senhorios no site das Finanças. Até dezembro, o INE contava com uma amostra de apenas 3 mil alojamentos. A partir de agora passa a contar com 300 mil.



Saiba mais

1949

Índice de Preços no Consumidor começou a ser calculado pelo INE em meados do século passado. O primeiro período para o qual este indicador está disponível é janeiro de 1949.



Da inflação à estocagem

Em 1984, a inflação atingiu o recorde de 28,5%. Era comum os consumidores fazerem estocagem: comprar um produto em abundância antes da subida dos preços.