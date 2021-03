Biotecnológica quer criar unidade de produção de vacinas contra a Covid-19 em Cantanhede

A empresa biotecnológica Immunethep, sediada em Cantanhede, quer avançar com a criação de uma unidade de produção de vacinas naquele concelho, que poderia dar resposta num contexto de pandemia, anunciou esta terça-feira o município.

A Câmara Municipal de Cantanhede, no distrito de Coimbra, aprovou um compromisso com a Immunethep, que está a desenvolver uma vacina contra a covid-19, no sentido de ceder à biotecnológica "terreno ou instalações junto ao Biocant Park, em condições a acordar entre as partes", para permitir a expansão da empresa e também para assegurar "as condições necessárias para ser criada uma unidade de produção de vacinas", referiu a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para a criação da unidade industrial de produção de vacinas está projetado um investimento de cerca de 80 milhões de euros, ao longo de três anos, e a criação de até 300 postos de trabalho qualificados, salientou o município.