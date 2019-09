Bispo arrasa justiça e diz que 'Irmã Tona' foi mártir

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, foi duro com a Justiça portuguesa, no caso do homicídio da freira Maria Antónia Guerra, em S. João da Madeira, referindo, em comunicado publicado na página eletrónica da diocese, que "o sistema judiciário falhou redondamente" e que "alguém tem de ser responsabilizado por isto"."A dar crédito aos jornais, foi preciso duas tentativas (?) de violação, a juntar aos antecedentes ... < br />