Bispo auxiliar de Lisboa considera que abusos sexuais na igreja não mancham a JMJ

O bispo auxiliar de Lisboa considerou na quarta-feira que os casos de abusos sexuais na igreja católica portuguesa não constituem uma mancha para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), que se realizam em agosto, em Lisboa.

"Mancha indelével é um jovem ou uma criança ter sofrido um abuso. Para a JMJ e para a notoriedade da igreja, seja lá para o que for, nada se compara ao sofrimento vivido por alguém tenha sido vítima de um crime destes, tudo o resto é secundário", frisou Américo Aguiar.

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, que falava aos jornalistas antes de um encontro com jovens no Instituto Justiça e Paz, em Coimbra, não antevê que o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica reduza a participação no encontro.