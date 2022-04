"Tolerância zero e transparência total é o que espero que aconteça, na linha do que pede o Papa Francisco”, defendeu este domingo D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e coordenador-geral da Jornada Mundial da Juventude, na cerimónia de chegada dos símbolos da Jornada a Viseu, referindo-se ao caso de abusos do padre Luís Miguel Costa a um menor de 14 anos em São João de Lourosa, Viseu.