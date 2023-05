Bispo Carlos Azevedo classifica de "péssimo mau gosto" selo do Vaticano sobre Jornada

O bispo português Carlos Moreira Azevedo, delegado do Comité Pontifício para as Ciências Históricas, considerou esta terça-feira de "péssimo mau gosto" a imagem do selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude lançado pelo Vaticano.

O Vaticano apresentou na segunda-feira um selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, inspirado no Padrão dos Descobrimentos, com a imagem do Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique e com jovens no lugar dos navegadores.

Após a divulgação da imagem do selo, foram vários os comentários negativos publicados nas redes sociais, os quais remetem para o imaginário gráfico do Secretariado de Propaganda Nacional do Estado Novo e o colonialismo.