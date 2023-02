Bispo D. José Ornelas: "Questão da ocultação, como diz o relatório, começa nas próprias vítimas"

dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

"Houve e há vitimas de abuso sexual no ambito das atividades da igreja em Portugal", começa por dizer o bispo D. José Ornelas, esta segunda-feira, depois da divulgação dos resultados do estudoO estudo da Comissão Independente apresenta "um numero maior daquele que sabiamos até hoje", refere o bispo, acrescentando que "nada pode reparar o sofrimento e humilhação que foram provocados" às vítimas e às famílias."Abuso de menores são crimes hediondos", atira.D. José Ornelas pede desculpa pela Igreja não ter conseguido criar formas mais eficazes de escrutínio interno e afirma que haver "tolerância zero para com os casos de abusos"."A questão da ocultação, como diz o relatório, começa nas próprias vítimas", refere o bispo.Quanto à existência de abusadores ainda no ativo, D. José Ornelas avisa que se houver uma denúncia, "o bispo deve fazer uma investigação para verificar a plausibilidade do processo e os casos são enviados para a Santa Sé que tem mecanismos próprios para isso", diz. Depois de provados os abusos, "os abusadores de menores não podem ter lugar dentro do Ministério", diz.Segundo o bispo, o orçamento do estudo da Comissão Independente é de 200 mil euros, mas o valor pode aumentar ou diminuir. "Tudo o que a comissão pediu foi disponibilizado. Vale bem a pena gastar uns tostões nestas coisas", refere. Há o registo de 512 testemunhos de vítimas de abusos divulgou, esta segunda feira, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, na apresentação do relatório final. A Comissão Independente concluiu também que quase 60% dos abusos aconteceram nas décadas de 60, 70 e 80.