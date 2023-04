Bispo D. José Ornelas reeleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

O bispo de Leiria-Fátima chegou a ponderar abandonar o cargo, mas os prelados entendem que esse abandono seria entendido como a assunção de alguma responsabilidade que o religioso não tem.

O Bispo D. José Ornelas foi reeleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), para o triénio 2023-2028. O anúncio foi feito esta terça-feira na Assembleia Plenária.

José Ornelas, de 69 anos, é bispo de Leiria-Fátima desde março de 2022, depois de ter estado na diocese de Setúbal desde 2015. É presidente da CEP desde 16 de junho de 2020.

Natural do Porto da Cruz, na ilha da Madeira, onde nasceu em 5 de janeiro de 1954, fez o seu percurso religioso na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), tendo sido ordenado padre em 09 de agosto de 1981.

Foi superior da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, cargo que assumiu em 1 de julho de 2000, tendo sido eleito superior geral dos Dehonianos em 27 de maio de 2003, cargo que ocupou até 06 de junho de 2015.

Especialista em Ciências Bíblicas, doutorado em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, José Ornelas chegou a fazer formação missionária em Moçambique.

Nos últimos dias surgiram notícias dando conta de uma eventual indisponibilidade para um novo mandato, com o desgaste provocado pela pandemia de covid-19 e pela situação de abuso sexual na Igreja a ser invocado como razões para essa possibilidade.

Na sessão de abertura da Assembleia Plenária da CEP, na segunda-feira, no seu discurso, deixou, no entanto, a porta aberta a novo mandato, ao afirmar que "segundo os estatutos, as eleições são sempre livres, contando com o discernimento de cada um dos participantes, para o melhor bem da Igreja. Espera-se que os escolhidos aceitem os cargos para que foram eleitos, a não ser que qualquer razão grave seja apresentada".

Esta terça-feira, no âmbito dos trabalhos da Assembleia Plenária da CEP, foram também eleitos os presidentes das comissões episcopais, com a Educação Cristã e Doutrina da Fé a ficar sob tutela de António Augusto Azevedo (bispo de Vila Real)

A Pastoral Social e Mobilidade Humana é presidida por José Traquina (bispo de Santarém), a do Laicado e Família por Nuno Almeida (auxiliar de Braga), Vocações e Ministérios por Vitorino Soares (auxiliar do Porto), Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais por Nuno Brás (Funchal), Liturgia e Espiritualidade por José Cordeiro (arcebispo de Braga) e Missão e Nova Evangelização por Armando Esteves Domingues (Angra).

O bispo das Forças Armadas e de Segurança, Rui Valério, foi eleito delegado para as Relações Bispos/Vida Consagrada, enquanto Nuno Brás foi reconduzido como delegado para a Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia (COMECE).

Por inerência do cargo, são delegados da CEP Manuel Clemente, enquanto patriarca de Lisboa e Magno Chanceler da UCP, no Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, e José Ornelas, enquanto presidente da CEP, no Pontifício Colégio Português e no Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE).

A Assembleia Plenária da CEP, que decorre em Fátima, termina na próxima quinta-feira.