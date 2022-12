Bispo da Guarda diz que aprovação da eutanásia é "um dos sintomas da falência do sistema"

O bispo da Guarda considerou esta quarta-feira que a aprovação parlamentar da lei que permite a eutanásia "é um dos sintomas da falência do sistema", quando "há muitos outros problemas graves" que precisam de atenção" e "são marginalizados".

"A recente aprovação parlamentar da lei que permite a eutanásia e o suicídio medicamente assistido é um dos sintomas da falência do sistema, porque oferecer a morte nunca pode ser solução para qualquer problema humano", referiu Manuel Felício na mensagem de Natal que divulgou aos jornalistas esta quarta-feira.

Para o bispo da diocese da Guarda, "é legítimo o empenho de todas as pessoas de boa vontade, a começar pelos profissionais de saúde, para rejeitar as possibilidades abertas pela legalização da eutanásia e do suicídio medicamente assistido".

"Isto porque a vida humana é sempre um dom precioso, em todas as suas fases, desde a conceção até à morte natural e, por isso, nunca deve ser intencionalmente provocada", justificou.

Acrescentou que sabendo das carências do sistema saúde, que "são muitas e estão longe de se encontrar superadas, o risco passa a ser o recurso à eutanásia como solução mais rápida e menos onerosa".

Por outro lado, o prelado diocesano salientou que já existe legislação sobre o testamento vital "que é suficiente para enquadrar as determinações do próprio sobre o final da sua vida".

No final da leitura da mensagem natalícia intitulada "Natal: A beleza da vida no rosto de uma criança", o bispo afirmou que existem outros problemas "graves" no país que estão a precisar de atenção.

"Há muitos outros problemas graves que precisam da atenção dos nossos representantes em sede de decisões legislativas e que são marginalizados. E estou convencido que se chamam estes assuntos fraturantes [para a ordem do dia] para desviar a atenção".

Manuel Felício apontou os casos da saúde e da educação.

"Isto, de termos um projeto válido que seja capaz de gerar dinamismos de futuro na nossa sociedade, estamos longe de lá chegar. E não vejo que haja iniciativas nesse sentido. Em que se procurasse ter aquilo que nós chamamos o pacto educativo, porque educar não é só ensinar, como nós sabemos. Educar é muito mais do que isso. É preparar as pessoas para a vida. É lançar responsabilidades às pessoas", alegou.

Também apontou que, atualmente, a forma de lidar com as gerações mais novas é "mostrar-lhes que a vida é fácil. E não é".

"A vida não é fácil. Para se atingirem objetivos é preciso arregaçar as mangas, é preciso fazer esforço, é preciso trabalhar, é preciso fazer sacrifícios. E, isto, ninguém o diz", concluiu o bispo da cidade mais alta do país.