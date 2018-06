Bispo de Leiria vai ser criado cardeal esta quinta-feira

Bispo de Leiria - Fátima "com os olhos em lágrimas" por ser nomeado cardeal

Sobre a nomeação como cardeal de António Marto, o delegado para os Bens Culturais do Conselho Pontifício da Cultura argumentou que esta "é uma questão pessoal do papa e não de país".Por seu turno, o chefe de gabinete do bispo de Leiria-Fátima, padre Vítor Coutinho, afirmou que o futuro cardeal "terá certamente oportunidade de aconselhar o papa, sempre que isso lhe for solicitado", acreditando ser "provável que seja chamado para integrar alguma comissão no Vaticano"."Como cardeal será mais escutado e, nesse sentido, poderá ser mais uma voz portuguesa que chega mais longe no anúncio dos valores do Evangelho", declarou Vítor Coutinho.