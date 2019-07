Bispo de Vila Real toma posse sucedendo a D. Amândio Tomás

D. António Augusto Azevedo tomou este domingo posse como novo bispo da Vila Real, sucedendo a D. Amândio Tomás."A entrada de um novo bispo numa diocese representa uma nova etapa na vida do próprio e um tempo novo na vida dessa Igreja particular", defendeu o bispo recém-empossado, sublinhando que o título lhe foi confiado por "decisão e nomeação do Papa Francisco".D. António Azevedo chega à diocese de Vila Real aos 57 anos.Em 2016, havia sido nomeado bispo auxiliar do Porto, cidade onde lecionou Teologia.A cerimónia, na Sé, foi seguida por uma centena de padres e duas dezenas de bispos.