Milhares de estudantes e familiares encheram este domingo o Largo Amor de Perdição e o jardim da Cordoaria, no Porto, para assistirem à missa da bênção das pastas, celebrada pelo bispo do Porto. Na sua homilia, D. Manuel Linda exortou os finalistas a serem “jovens generosos”. O bispo do Porto invocou o valor da liberdade, declarando que é possível uma “civilização do amor”.









