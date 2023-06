Bispo do Porto diz que a sociedade está a tornar-se numa "espécie de sonâmbulos e autómatos carentes de amor"

O bispo do Porto, Manuel Linda, afirmou esta quinta-feira, na homilia do Dia do Corpo de Deus, que a sociedade parece estar a tonar-se numa "espécie de cidade de sonâmbulos, autómatos carentes de amor e solicitude".

Com o título 'Só o mesmo pão gera uma família', a homilia de Manuel Linda reflete sobre a vivência em sociedade na atualidade. "Se nos alimentamos de ódios e divisões, o que se gera é o cancro social e outras doenças degenerativas. Mas se nos alimentamos com o Pão da harmonia, então é a fraternidade, o cuidado, a solicitude, a união e a colaboração que se criam".

"E há tanta carência de saúde social mormente a nível dos velhinhos desamparados, dos não produtivos desprezados, dos frágeis desprotegidos, dos jovens abandonados à sua sorte, de tanta gente explorada indecentemente. Sem pessimismos doentios, parece que no atual ciclo económico e cultural, a sociedade está a tornar-se uma espécie de cidade de sonâmbulos, autómatos carentes de amor e solicitude", acrescentou.