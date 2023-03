Bispo do Porto entrega documentação de padres suspeitos de abusos sexuais de menores ao Vaticano e à PGR

O bispo do Porto entregou esta quinta-feira, pessoalmente, no Dicastério para a Doutrina da Fé (órgão da Santa Sé) toda a documentação disponível sobre cada um dos padres da diocese que constavam da lista de eventuais abusadores de menores, elaborada pela comissão independente. Numa nota informativa, a Diocese do Porto divulga esta sexta-feira que a mesma lista foi entregue à Procuradoria-Geral da República, no dia 10.

O bispo Manuel Linda tinha já decidido afastar temporariamente três sacerdotes de toda a atividade pastoral. A lista continha 12 nomes, dos quais quatro já morreram e um já não pertence àquela diocese. O bispo "reuniu com cada um deles e procedeu à realização de um 'inquérito preliminar'", avança a diocese no comunicado desta sexta-feira. Segundo a mesma nota, o Dicastério, a entidade da Igreja juridicamente competente para tratar os casos de abusos sexuais de menores, "informou que, após análise mais detalhada, transmitirá ao bispo do Porto as orientações que considerar oportunas".

No mesmo comunicado, a Diocese "reitera que fará o que estiver ao seu alcance para dar prioridade às vítimas e para que seja erradicado este trágico fenómeno dos abusos", sendo que, "ao mesmo tempo, procurará acompanhar todos os envolvidos, como tem feito até aqui".