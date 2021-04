Bispo do Porto pede ajuda para Timor-Leste

O bispo do Porto, Manuel Linda, pretende ajudar as famílias que ficaram desalojadas nas graves inundações que assolaram Timor-Leste, no passado dia 4.

"D. Manuel Linda, bispo do Porto, decidiu colocar o Fundo Social Diocesano ao dispor de donativos para ajudar os mais carenciados e as famílias que ficaram desalojadas nesta tragédia em Dili, capital do país. O Fundo Social da Diocese do Porto destina-se, precisamente, a socorrer situações de emergência em Portugal e no estrangeiro", comunicou a diocese.

Os donativos deverão ser feitos por transferência bancária para a conta daquele fundo diocesano, com o número de identificação PT50 0018 2194 0155 9041 02017.