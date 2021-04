Dezenas de fiéis participaram, este domingo, na eucaristia da Páscoa, presidida pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda, na Sé do Porto. Numa cerimónia diferente – com regras apertadas em termos de segurança devido à pandemia de Covid-19 –, D. Manuel Linda deixou uma mensagem de esperança, mas alertou para a necessidade de se continuar a manter as regras.









“É preciso prudência. Temos o dever de não causar uma quarta vaga da pandemia”, disse. Este ano, já se puderam realizar missas, mas as tradicionais visitas pascais, não. Por isso, no final da eucaristia, o Bispo foi à porta da catedral, com o Santíssimo Sacramento e abençoou os fiéis da diocese. “Foi diferente, mas gostei muito. Sente-se uma paz muito grande”, disse, à saída da missa, Ilídia Moura, uma fiel.