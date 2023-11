Bispo e músicos em vigília pelo SNS

O bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, participa na noite desta sexta-feira, juntamente com vários músicos, numa vigília em defesa do Serviço Nacional de Saúde, junto ao Hospital de S. Bernardo, em Setúbal."Não é uma vigília contra ninguém, mas sim a favor do SNS, que é o garante do acesso aos cuidados de saúde a quem mais precisa, os mais pobres", diz o bispo e cardeal D. Américo Aguiar.A iniciativa conta com a presença de vários músicos sadinos: Garota Não, Celina da Piedade, Sérgio Mendes, Rui David e Tio Rex. Toy está no estrangeiro e vai enviar uma mensagem de vídeo, com um apontamento musical.