Bispo pede a padres para conquistar fiéis

"Se quereis servir a Igreja de Deus do Porto, começai por conquistar o coração dos fiéis. Dedicai-vos a eles, vivei para eles, sofrei com eles, alegrai-vos com eles, amai-os com um amor misericordioso e clemente. Não vos afasteis deles por um estatuto social de importância, não vos sobreponhais aos pobres pelo luxo e pela ostentação, não vos ligueis a grupos de qualquer género que apenas querem satisfazer manias, mesmo escandalizando a maioria”. O apelo foi deixado pelo bispo do Porto, este domingo, na homilia da ordenação de seis novos padres e três diáconos, presidida por Vitorino Soares, bispo auxiliar, já que Manuel Linda está em confinamento.





CM José Coelho, de 30 anos e de Freamunde, Paços de Ferreira. “Sempre tive a ideia de servir os outros”, acrescentou.



Aos padres - que prometeram reverência e obediência - é pedido que sejam “embaixadores de Cristo para uma diocese com coração”. “Estou feliz por servir como Jesus nos ensinou”, confessou aoJosé Coelho, de 30 anos e de Freamunde, Paços de Ferreira. “Sempre tive a ideia de servir os outros”, acrescentou.

Entre os novos padres, não há indecisões, mas há incertezas. “O mundo é difícil e as dúvidas surgem todos os dias, mas Deus está connosco e Ele vai-nos capacitando para a missão”, indicou César Pinto, de Felgueiras.





“O Senhor tem-me dado novos pais, irmãos e amigos”, disse Misael Fermín, que deixou a família na República Dominicana e é, agora, um dos seis novos padres da Diocese do Porto.