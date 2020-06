Bispo usa pandemia em lição de hospitalidade

As novas regras impostas pela pandemia da Covid-19 e as consequências económicas e sociais que trouxe foram a nota dominante da peregrinação de junho ao Santuário de Fátima, a primeira do ano em que os peregrinos puderam participar, sendo as celebrações presididas por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.No recinto de oração, os peregrinos mantinham a máscara no rosto e garantiam o distanciamento dos outros grupos, enquanto do altar D. Américo Aguiar lhes pedia para "desconfinarem devagarinho" e reaprenderem "a gramática da hospitalidade"."Uma das grandes lições que a Humanidade aprendeu com a Covid-19 é que os nossos pequenos gestos podem ter uma consequência, não só em relação a quem está próximo, mas também comunitária e mesmo até universal", disse o presidente da peregrinação, desafiando a União Europeia a ser "uma verdadeira comunidade humana, mais hospitaleira, determinada no combate solidário às consequências económicas e sociais da pandemia, decidida no acolhimento de todos e apostada no respeito pela casa comum".Nesta fase de "pós-globalização" "talvez possamos entender melhor a urgência de uma economia nova", destacou.Com as fronteiras fechadas, os grupos de peregrinos estrangeiros cancelaram a presença e apenas se inscreveram três grupos, todos portugueses.A peregrinação de agosto, uma das maiores do ano e dedicada aos migrantes, poderá não contar ainda com o programa habitual, devido à pandemia.