Poucos dias depois de D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e de D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, terem dito que seria difícil suspender padres no ativo suspeitos de abusos sexuais sobre menores, os titulares das dioceses de Évora e Angra do Heroísmo avançaram com a suspensão preventiva de três sacerdotes.









