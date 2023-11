O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, alertou esta segunda-feira para “manipulações e messianismos populistas que minam os fundamentos” da democracia e encontram “campo fértil” em cenários como o que o País atravessa.





“A crise surgida nos últimos dias no seio do Governo veio trazer novos e sérios elementos de incerteza e preocupação quanto ao futuro de todos, com a possibilidade de agravamento de muitas situações”, disse D. José Ornelas, frisando que “a crise mostra que cresceu o fosso entre ricos e pobres, cresceu o isolamento de quem não pode fazer face ao custo dos serviços essenciais à saúde e à dignidade humana”.