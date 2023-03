"A Igreja é um reflexo do País": D. José Ornelas responde a relatório de abusos sexuais

Os bispos portugueses anunciaram, esta sexta-feira, as medidas a tomar em resposta ao relatório sobre abusos sexuais de crianças na Igreja católica, que validou 512 dos 564 testemunhos recebidos em dez meses, e manifestaram "tolerância zero para abusadores"."Estamos disponíveis para acolher a vossa escuta através de um grupo específico, que será articulado com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis", referiram os bispos, que se reuniram durante o dia em Fátima, em assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), para apresentarem as suas conclusões, em conferência de imprensa, e onde anunciaram um pedido de desculpas às vítimas que terá "um gesto público no próximo mês de abril"."Será realizado um memorial no decorrer da Jornada Mundial da Juventude e perpetuado, posteriormente, num espaço exterior da Conferência Episcopal Portuguesa", acrescentaram ainda.D. José Ornelas confirmou "que as listas que foram entregues já estão em todas as dioceses" e que "são elas as entidades responsáveis de possíveis casos". "Ninguém é acusado, nem culpado ,antes disso vir a ser seguido em processo", referiu. "Temos de perceber que cada caso tem que ser analisado. Não basta falar, é preciso ter dados que os justifiquem e que deem credibilidade aos factos"."Tirar alguém do ministério é uma coisa grave. Enquanto não for provado não o podemos fazer", garantiu o bispo D. José Ornelas.A Igreja garantiu disponibilizar apoio às vítimas de abusos sexuais e garante que "ninguém vai deixar de ter acesso a tratamento por falta de meios". "Queremos estabelecer parcerias, e temos instituições que já se disponibilizaram para isso".

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, que validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815, alertou desde logo que os dados "devem ser entendidos como a 'ponta do iceberg'".

No próprio dia da apresentação do relatório, a 13 de fevereiro, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, reconheceu que os resultados não podem ser ignorados e admitiu estar-se perante uma "situação dramática" que será difícil ultrapassar.