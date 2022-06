Bispos definem acesso a arquivos dos abusos na Igreja Católica

Os bispos portugueses vão reunir-se esta quarta-feira, em Fátima, numa assembleia plenária extraordinária, para abordar o “processo de estudo sobre abusos sexuais na Igreja”, nomeadamente sobre a forma como vai decorrer a consulta dos arquivos diocesanos, e no final “será divulgado um comunicado”, informou o secretariado-geral da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).





Esta é a primeira reunião do episcopado após o presidente da CEP, D. José Ornelas, ter recebido do Vaticano “uma explicação dos parâmetros” que vão orientar o acesso aos arquivos eclesiásticos, pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, criada pela CEP.

“Acabámos de receber uma explicação dos parâmetros em que se move tudo isto, também em relação aos arquivos eclesiásticos que nós temos e não queremos que sejam para guardar coisas que não prestam, mas para defender a dignidade das pessoas”, disse D. José Ornelas, salientando: “Aquilo que mais nos move é fazer justiça às pessoas que sofreram dramas enormes na sua vida e que agora precisam de ser escutadas.”





Segundo o bispo, “está tudo muito claro”, mas “temos de ter em atenção a defesa dos direitos de cada pessoa para que se faça justiça” e “combinar a lei portuguesa com as prescrições do Direito Canónico”.A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa recolheu 326 testemunhos de vítimas e acredita que possam ser "muitas centenas". Até maio, foram enviados 16 casos para o Ministério Público, revelou o coordenador, Pedro Strecht, que apelou à Igreja para "continuar, através também da sua hierarquia, a vencer o medo e a perceber que se nos encomendou este estudo, o principal interesse da sua realização e da obtenção dos resultados é da própria Igreja".