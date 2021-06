Bispos deixam apelo à reforma da Igreja

"Muitas vezes não somos uma Igreja exemplar, protótipo daquilo que o nosso mundo pode e tem de ser. A Igreja tem necessidade de ser sempre reformada, revitalizada, rejuvenescida, recriada pelo espírito de Deus, mas também pela nossa vontade de a criar cada vez mais bela”, afirmou Manuel Linda, bispo do Porto, na homilia da celebração do Sagrado Coração de Jesus, em Ermesinde. Também o bispo de Aveiro, António Moiteiro, pediu, numa cerimónia idêntica, na Sé daquela diocese, uma pastoral “mais atenta aos afastados” - citando um estudo que apontava uma quebra de 44% na participação nas missas de domingo - como “caminho de renovação da Igreja”.



“A nossa Igreja de hoje precisa exatamente desta recriação e precisa de ir cada vez mais à sua razão de existir, que é sempre o amor de Deus”, acrescentou o bispo do Porto na homilia. Manuel Linda referiu que a Igreja - incluindo os fiéis - “precisa de ser mais santa”. E recordou vozes dissonantes que se tornam uma ‘cruz’ para os sacerdotes “exageradamente sobrecarregados”. “Com alguma frequência, encontram a crítica mais azeda, a violência verbal mais estúpida, o ataque mais soez. E se fosse só dos inimigos da fé, talvez esse fosse um martírio; mas encontram esses mesmos ataques dos que se dizem cristãos e até, porventura, frequentam a missa de domingo”.

