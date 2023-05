Bispos diocesanos: Nuno Almeida em Bragança e Nuno Braz na rota de Setúbal

No dia em que a Santa Sé anunciou D. Nuno Almeida como o novo bispo titular da diocese de Bragança-Miranda, surge a notícia, ainda a aguardar confirmação, de que D. Nuno Braz poderá ocupar a cátedra de Setúbal.D. Nuno Almeida é bispo auxiliar de Braga e, quase um ano e meio depois da saída de D. José Cordeiro, é colocado em Bragança-Miranda. Assume como grande preocupação "a desertificação destes territórios do Interior".Já D. Nuno Braz é, desde 2019, bispo do Funchal, o que quer dizer que, ao acabar com 14 meses de sede vacante em Setúbal, a Nunciatura cria novo problema.