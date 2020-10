As romagens aos cemitérios por altura dos dias de Todos os Santos e Fiéis Defuntos, 1 e 2 de novembro, estão a preocupar as autoridades sanitárias, assim como os municípios e as freguesias. Algumas autarquias manifestaram já a intenção de encerrar os cemitérios, para evitar aglomerados, e a DGS prepara uma diretiva sobre o assunto.





Ao que oapurou, a Direção-Geral da Saúde trabalha em dois cenários, podendo propor o fecho dos cemitérios ou, em alternativa, a limitação de cinco pessoas por cada cem metros quadrados.

Esta segunda-feira, no final do Conselho Permanente da Conferência Episcopal, os bispos apelaram à abertura dos cemitérios aos fiéis, nesse período “tão importante para os cristãos”. “Não seria apropriado o encerramento completo dos cemitérios. Tenha-se em conta que a emergência sanitária já dura desde março e que muitas famílias enlutadas nem sequer puderam acompanhar os seus entes queridos em exéquias muitas vezes celebradas, como diz o Papa Francisco, de um modo que fere a alma.”





Os prelados lembram que “é sensato que se imponham medidas suplementares de proteção, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o controlo do número de visitantes e um limite máximo”, mas consideram que o fecho total seria “demasiado violento para os fiéis”.



Eucaristias nos cemitérios no dia 2 de novembro

Os bispos pedem aos párocos para aumentarem o número de celebrações neste período, de modo a evitar-se grandes aglomerações de pessoas nos cemitérios. "Recomendamos aos párocos que considerem nestes dias, em coordenação com as autoridades locais, a possibilidade de celebrar a Eucaristia nos cemitérios, sobretudo no dia 2 de novembro", afirmam os prelados.