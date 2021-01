Está decidido. A Páscoa deste ano (4 de abril) vai ser celebrada de forma totalmente virtual, com a maioria das cerimónias transmitida através das redes sociais. Pela segunda vez, os fiéis ficam privados do Compasso Pascal, assim como da participação em quaisquer cerimónias religiosas.









Os bispos ainda vão pronunciar-se sobre o assunto, mas o mais certo é que mantenham as igrejas fechadas e que sejam canceladas todas as procissões da Quaresma, como as dos Passos e das Endoenças, e, em particular, as da Semana Santa.

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, já ordenou a elaboração de um programa de Páscoa “adaptado à pandemia”, em que as cerimónias e as diversas iniciativas culturais, subordinadas ao tema da parábola do Bom Samaritano, serão transmitidas pelos diversos meios digitais da arquidiocese.





De resto, as principais cerimónias da Paixão, como o “Lava-pés” e a “Missa da Última Ceia”, serão realizadas com “o mínimo indispensável de participantes”, que, ao que apuramos, não deve ser superior às duas dezenas.





Alguns párocos contactados pelo CM admitiram a celebração da Páscoa de forma virtual, mas alguns sublinham que “ainda faltam dois meses e meio, pelo que é cedo para decidir o que quer que seja”.





“O que tinha previsto, antes deste agravamento, era realizar um compasso restrito, mordomo com a Cruz, campainha e padre, que, sem entrar nas casas, fazia uma oração e uma bênção à porta de cada família, estando em casa apenas quem lá reside, mas, dado o evoluir da situação, penso que nem isso será possível”, disse ao CM o padre António de Sousa.





Há, entretanto, párocos que admitem, no dia de Páscoa, Celebrar, enviar mensagens pela Net e, depois, ao longo do dia, contactar diretamente com todas as famílias da paróquia.