Bispos reunidos em Fátima preocupados com a crise socioeconómica

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, alertou esta segunda-feira, na reunião com outros bispos em Fátima, para a grave crise socioeconómica. Deixa em destaque que as medidas que foram adotadas até ao momento pelo governo não vão resolver o problema e pede ao Estado políticas que ajudem a apoiar os mais desfavorecidos"As medidas paleativas de emergência tomadas pelo Governo português são importantes para responder ao apoio de emergência, mas é imprescíndivel criar convergências de regime, com base nos partidos e com consistência parlamentar. A fim de estruturar políticas de médio e de longo prazo que permitam mitigar os efeitos da inflação e incentivar o crescimento", refere José Ornelas.Durante a conferência, José Ornelas pediu ainda que o Governo não se esquecesse das instituições sociais que estão em risco de falência neste periodo mais conturbado.Os casos que têm vindo a ser denunciados relativos aos crimes sexuais na igreja não foram esquecidos. O Presidente da Conferência Episcopal reitera que a Igreja tem tolerância zero para este tipo de atos.Os trabalhos da assembleia plenária decorrem à porta fechada, em Fátima, até quinta-feira, altura em que será divulgado um documento com as conclusõesdo encontro.