Bloco de Esquerda insiste na legalização da canábis para uso recreativo

O BE volta a apresentar um projeto de lei com vista à legalização da canábis para uso recreativo e agendou para dia 09 de junho um debate potestativo sobre o assunto na Assembleia da República.

No projeto de lei, ao qual a agência Lusa teve acesso, e que dá entrada este domingo no parlamento, o Bloco de Esquerda propõe a "legalização da canábis para consumo pessoal não-medicinal, passando a lei a regular os aspetos da produção e do cultivo, da comercialização, da aquisição, detenção e consumo da planta ou derivados".

Os bloquistas querem que "o consumo, o cultivo, a aquisição ou detenção, para consumo pessoal, de plantas, substâncias ou preparações de canábis" deixem de "constituir ilícito contraordenacional ou criminal".