Bloco de Esquerda pede rapidez nas conclusões das investigações sobre o caso das gémeas e recusa especular

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, pediu, esta quarta-feira, rapidez nas conclusões das investigações sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital Santa Maria, escusando-se a comentar o tema enquanto isso não acontecer.

Durante uma conferência de imprensa sobre o acordo alcançado na COP28, Mariana Mortágua foi questionada pelos jornalistas sobre os mais recentes desenvolvimentos sobre o caso das gémeas, concretamente as críticas do ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales ao inquérito aberto pela Ordem dos Médicos.

"São necessárias explicações e conclusões. Este caso está sob investigação e é necessário chegar a todas as conclusões possíveis. Não vale a pena entreter-nos a fazer comentários ou a prever resultados possíveis ou a especular sobre o que se passou antes de ter conclusões de uma investigação", começou por responder.