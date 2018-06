Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bloco de Esquerda pressiona Costa com balcões da Caixa Geral de Depósitos

"É dever deste Governo orientar a ação do banco estatal para o interesse público", afirmou Catarina Martins.

Por Diana Ramos e José Castro Moura | 09:36

A líder do BE desafiou o primeiro-ministro a dizer o que vai fazer o Governo para garantir a manutenção dos balcões da CGD, no debate quinzenal.



António Costa disse que não intervirá sobre as escolhas do banco público. A reunião em plenário ficou ainda marcada por uma dura troca de palavras entre Costa e a presidente do CDS.



"É dever deste Governo orientar a ação do banco estatal para o interesse público. Até agora, não ouvimos uma palavra do Governo sobre estes encerramentos", atirou Catarina Martins numa alusão aos cerca de 70 balcões que a Caixa está a fechar.



Costa explicou que a injeção de capital no banco impôs um plano de reestruturação e lembrou que todos conhecem "os remédios que foram impostos" à CGD por Bruxelas.



Já Assunção Cristas, que no anterior Executivo PSD/CDS-PP teve o dossiê da nova Lei das Rendas enquanto ministra da Agricultura, questionou Costa sobre os preços praticados na "renda acessível".



Recordando o passado da ex-governante, o primeiro- –ministro acusou-a de ter provocado uma "calamidade social".



"Como presidente da Câmara de Lisboa fui ao seu gabinete e recordo-me do desprezo com que me recebeu a mim e à deputada Helena Roseta, ignorando tudo o que lhe dissemos que ia acontecer", atirou Costa.