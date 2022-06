Bloco de Esquerda quer autocarros 'minibus' de Ponta Delgada "tendencialmente gratuitos"

O BE/Açores defendeu hoje que a utilização dos 'minibus', os transportes públicos coletivos municipais em Ponta Delgada, deve ser "tendencialmente gratuita" e insistiu na necessidade de construir um terminal de autocarros na cidade açoriana.

"O BE defende que o uso dos 'minibus' deve ser tendencialmente gratuito e defende também a construção de um terminal de autocarros e a interligação entre transportes urbanos e interurbanos", lê-se numa nota de imprensa.

Os 'minibus' são a rede de transportes públicos coletivos da Câmara Municipal que opera na zona urbana da cidade da ilha de São Miguel.

Citada no comunicado, a deputada municipal Avelina Ferreira considera que é necessário "criar condições para que o uso de transportes públicos seja uma preferência dos residentes em detrimento do uso de automóveis".

Além disso, acrescenta, deverá também construir-se um "terminal de autocarros", já que a "avenida marginal continua a servir de terminal de transportes públicos dando uma pobre imagem" a quem visita a cidade e impedindo os residentes de "desfrutar daquele espaço".

Na nota, o BE apela a uma "negociação entre a autarquia, o Governo [Regional] e as empresas de transporte para permitir a redução de preços e a possibilidade de serem comprados passes diretamente em todas as freguesias".

No comunicado, a deputada municipal salienta ainda que "a falta de habitação disponível a rendas acessíveis" é um "flagelo" do concelho de Ponta delgada.

"É urgente a reabilitação de edifícios degradados e a construção de centenas de fogos habitacionais para que tenhamos um sistema saudável de habitação pública com rendas proporcionais aos rendimentos familiares", defende.

O município de Ponta Delgada, o maior dos Açores, é composto por 24 freguesias e é atualmente presidido pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral.