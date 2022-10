O bloco de partos da unidade de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) só reabre amanhã, depois de três dias encerrado. A denúncia foi feita pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e confirmada ontem aopor fonte da administração do CHUA.Está é uma situação que se repete regularmente e o problema mantém-se: falta de pediatras. As grávidas estão a ser encaminhadas para a unidade de Faro do CHUA. Já o serviço de Pediatria de Portimão, apesar de aberto, tem funcionado com limitações.