Bloco de partos de Portimão encerra entre as 21h00 e as 09h00 de amanhã

O bloco de partos de Portimão vai encerrar entre as 21h00 e as 09h00 de segunda-feira devido à ausência de pediatras, disse à Lusa o administrador do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Em declarações à Lusa, Paulo Neves afirmou que o funcionamento das urgências de Ginecologia e Obstetrícia da unidade de Portimão do CHUA estará também condicionado, funcionando, durante esse período de 12 horas, apenas para grávidas até às 22 semanas.

"Na unidade de Portimão, a equipa médica mantém apoio à Urgência de Ginecologia e à Patologia Obstétrica até às 22 semanas, e transfere todas as grávidas em trabalho de parto, cesarianas e induções que não possam ser adiadas", referiu.