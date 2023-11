Bloco de partos do Hospital de Penafiel reabre nos dias 13, 14 e 15 de novembro

O bloco de partos e o Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Penafiel - que fecharam no dia 1 de novembro, sem data para reabrir - voltam ao atendimento, para já, nos dias 13,14 e 15 de novembro. A confirmação foi feita pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, na manhã deste domingo.Em comunicado, o Centro Hospitalar, que incluiu os Hospitais de Penafiel e Amarante, informa que "face aos acontecimentos recentes no país e à avaliação que os médicos estão a fazer sobre a continuidade da indisponibilidade para completar as escalas de urgência, avisam-se todos os utentes que está para já garantida a reabertura do Bloco de Partos e a Admissão para o Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, nos dias 13, 14 e 15 de novembro".Recorde-se que o Hospital de Penafiel anunciou no fim de outubro que estes serviços iriam encerrar para "o exterior" a partir de 1 de novembro, sem data para reabertura, por indisponibilidade de médicos que permitissem completar as escalas de urgência e que os utentes abrangidos pela unidade hospitalar deviam procurar o atendimento no Hospital de São João, no Porto.