Bloco de partos encerrado no Hospital de Portimão

O bloco de partos do Hospital de Portimão está encerrado e só vai abrir segunda-feira à noite. As grávidas daquela zona que tenham sinais de trabalho de parto têm de se dirigir para o Hospital de Faro, a mais de 70 quilómetros de distância.





A situação foi recorrente durante os meses de verão e volta agora a acontecer devido à falta de especialistas para garantirem as escalas. Apesar da administração ter tentado resolver a situação com empresas privadas, não o conseguiu fazer a tempo de manter o serviço aberto durante o fim de semana. No entanto, a Urgência de Obstetrícia está a funcionar.