É mais um fim de semana complicado para grávidas residentes na área abrangida por seis hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo. A falta de médicos obriga ao cumprimento da deliberação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) referente ao fecho rotativo das maternidades.



Os dados publicados dos Serviços de Urgência Obstétrica/Ginecológica e Blocos de Parto na página do SNS indicam que o bloco de partos do Hospital das Caldas da Rainha encerrou às 9h00 desta sexta-feira e só deverá abrir às 9h00 de segunda-feira.









