Blocos operatórios encerrados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra à exceção do serviço de urgências

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra regista uma adesão à greve dos médicos superior a 90%, disse à agência Lusa o médico José Carlos Almeida, do Sindicato Independentes dos Médicos, que convocou a paralisação.

"Muitas consultas foram desmarcadas e os blocos operatórios estão todos encerrados, com exceção do bloco do serviço de urgências", referiu o secretário regional do Centro daquela estrutura sindical.

Segundo José Carlos Almeida, houve apenas um bloco operatório fora do serviço de urgência que abriu para uma cirurgia considerada inadiável.